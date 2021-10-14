【時報-台北電】南港(2101)以泰豐為相對人，向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態假處分暨緊急處置，而於110年8月4日收悉該院之110年8月4日110年度商暫字第2號民事裁定，嗣後依法就泰豐110年6月15日及110年7月22日處分子公司資產及土地之相關董事會決議，以泰豐為被告提起確認無效訴訟。兩造經法院試行調解，於110年10月13日當庭調解成立。（編輯整理：張嘉倚）

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