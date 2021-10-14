小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在台積電法說前夕，摩根大通證券最新調查發現，台積電在原始3奈米製程上，似乎遇到達成效能指標頂峰與積體電路尺寸縮放等技術性問題，因此，進入風險試產的時間點才會比預估時程慢一至二季；另一方面，因新的3奈米原始製程所採的EUV層數相當多，已有部分客戶擔心成本高漲壓力。

【1】台積電3奈米延遲？外資靜候法說釋疑

台積電法說前股價橫向整理，但摩根大通證券最新調查發現，台積電最新的3奈米製程風險試產時間可能得延到2022年上半年，較原先預期晚了一至二季，部分客戶還擔憂成本太高，在法說前投下震撼彈，外資法人傾向先出脫、靜候法說釋疑。

【2】傳iPhone13大減產

外電報導，由於全球晶片短缺，蘋果公司可能削減iPhone 13產量多達1000萬支，包括台積電等16檔蘋概股賣壓沈重，股價多數臉綠，惟法人認為，缺料對蘋果影響應不大，蘋概股股價表現不佳，應與市場氛圍關係較大，而非基本面。

【4】反彈紅翻黑 台股恐回測年線

護國神山台積電法說會登場前夕，獲外資調升目標價的利多，仍不敵美債殖利率攀高、美元指數上漲，以及美聯準會（Fed）縮表在即等利空，台股13日開高後賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌114點，收在16347點，有回測年線之虞。

【3】央行二把手：台灣要注意 通膨說變就變

央行副總裁陳南光13日指出，台灣過去20年來通膨率偏低，但用更長期的時間觀察通膨議題，可發現「這次不一樣」，全球發展結構上出現三大新的因素：去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺、政府債務貨幣化，使得這次的通膨與通膨預期逐步升溫。

【5】IMF：恒大債彈危機恐再升級

一直未從債務危機中解套的中國房地產巨頭恒大集團，總計負債超過3000億美元，近三周內，已三度未能如期支付到期美元債利息，加深市場憂慮。國際貨幣基金組織（IMF）12日發表報告指出，中國有能力解決公司的債務，但危機亦有可能再升級，造成更廣泛的金融壓力。

(時報資訊)

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