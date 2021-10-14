【時報-台北電】周三(10/13)FED 9月會議紀要暗示縮減購債時程表，以及公佈通膨數據超乎市場預期等消息，美股震盪拉尾盤，終場美股四大指數漲跌互見，跌幅區間位於-0.001%至+0.73%，其中那斯達克指數表現最強。台積電ADR上漲0.71%，聯電ADR下跌1.74%，蘋果下跌0.42%，特斯拉上漲0.67%。

周三台股開高走低，下跌114.85點、以16,347.99點作收，跌幅為-0.70%，成交金額為2,591.36億元；三大法人合計賣超84.34億元：外資賣超85.32億元、投信買超8.39億元、自營商賣超7.4億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：周三大盤量縮下跌，買盤持續觀望，指數提防下探前低。

(2)、均線：指數無法突破5日線，上檔5日線為短壓。

(3)、技術指標：KD再度死亡交叉，指數恐再測低點。

櫃買指數下跌2.02%，收在196.74點，上檔壓力為200點，下檔留意192點支撐力道。

觀盤重點，台股加權指數周三(10/13)出現開高走低，上檔5日線賣壓仍大，成交量也始終無法放大，恐有再度回測前波低點的風險，操作上建議逢高仍降低持股水位，待出現量價齊揚紅K線止跌訊號後再增加持股。選股方向可留意鴻海集團、MiniLED、ESD、風電、塑化、內需等族群。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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