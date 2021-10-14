【時報-倫敦13日電】10/13倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/13 10/12 漲跌

錫 36386.00 36473.00 -87.00

鎳 18918.00 18978.00 -60.00

鋅 3401.50 3263.00 +138.50

鋁 3068.00 3068.00 -

銅 9651.00 9465.00 +186.00

鉛 2245.50 2211.50 +34.00

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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