配合行政院五倍劵加碼，各部會推出的加碼券於本周進行抽籤，今(14日)上午登場的是面額500元的「動滋券」、下午為面額500元「客庄券」，分別將抽出50萬份、10萬份。幸運中籤的民眾，將會收到由共通平台發送的「中籤簡訊」。
根據五倍券官網說明，每人每周最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。由於同一周各部會加碼券的中籤號碼可能重複，民眾中籤結果，會依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間的先後順序決定。
目前加碼券部分，本周已抽出國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券，各部會抽出中籤號碼2碼或3碼，對應民眾的身分證號/統一證號末2碼或3碼，如完全符合者，即具中籤資格。
至於每日抽籤的券別如以下：
周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）
周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）
周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）
周五上午：地方創生券（500元）
(時報資訊)
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