時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.國票金今宣布併安泰銀。(工商時報)

2.當沖降稅延長初審過關。(工商時報)

3.反彈紅翻黑，台股恐回測年線。(工商時報)

4.投信買不停，迎年底資金行情。(工商時報)

5.莫德納第二劑來了，兩階段開打。(工商時報)

6.羞辱立委、藐視國會，國民黨要求撤換蘇揆。(中國時報)

7.台股量縮，證交稅連二降。(經濟日報)

8.央行副總裁示警通膨，陳南光：以後沒那麼幸運。(經濟日報)

9.中國限電下的新常態，夜班生產、柴油發電機。(電子時報)

10.iPhone 13量產下修？台廠從客戶MPS看出端倪。(電子時報)

大陸頭條：

1.多地加大煤炭保供力度，專家建議三方面緩解供應緊張。(新浪財經網)

2.走下兆級規模神壇，A股成交驟降。(新浪財經網)

3.外貿基本面持續向好，前三季全國進出口同比增長22.7%。(證券日報)

4.央地加力部署攻堅全年穩外貿目標。(經濟參考報)

5.習近平同德國總理默克爾舉行視頻會晤。(經濟參考報)

　國際頭條：

　1.日本執政黨史無前例承諾將國防開支提高一倍，意在遏制中國。﹙路透社﹚

　2.為加強打擊反競爭行為，傳中國計畫提升反壟斷局級別。﹙路透社﹚

　3.G7顧問敦促進行大變革，以管理全球經濟的風險和中國崛起帶來的挑戰。﹙路透社﹚

4.習近平強化中共控制之際，中國瞄準新聞媒體行業。(華爾街日報)

　5.擔憂通脹風險，美聯儲鞏固縮減資產購買計畫。(華爾街日報)

　6.美國通脹率維持在30年高位。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#台股 #量縮 #證交稅

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