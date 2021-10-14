通膨壓力居高不下，美9月CPI意外勁揚，美股4大指數漲多跌少；國票金今宣布併安泰銀，合併後規模上看400億；歐系進口車率先喊漲3~5%，和泰車是否跟進受關注；台股量能不振，9月證交稅收連2衰；iPhone 13傳出減產千萬支，蘋概股承壓。以下為今(10/14)日財經懶人包：
▲美國9月CPI勁揚 4大指數漲多跌少
因燃油和天然氣服務價格飆升，美國勞工部周三公布9月CPI（消費者物價指數）高於市場預期，年增5.4％，反映供應吃緊與薪資上漲持續推高物價，由於能源成本不斷揚升，未來幾個月的通膨可能續高。
同時，Fed（聯準會）11 月將舉行利率會議，決定開始縮減購債的時間點，預估可能落在11月中旬或12月中旬啟動。
美股4大指數13日表現部分，僅道瓊指數微跌，下跌0.53點，跌幅僅0.0015%，收34377.81點；那斯達克上漲105.71點，漲幅0.73%，收14571.63 點；標普500上漲13.15點，漲幅0.3%，收4363.8點；費城半導體上漲14.6 點，漲幅0.46%，收3192.8點。
▲國票金今宣布併安泰銀 私募基金主導的銀行畫句點
國票金與安泰銀14日同步停牌，法人分析，國票金和安泰銀合併案傳聞已久，但雙方均保密到家，從未對外回應，這次同步舉行董事會，應是合併案「好事將近」。而在國票金合併安泰銀後，規模可望達400億元以上。
安泰銀行是國內最後1家私募基金入主的銀行，讓國票金和安泰銀的合併案備受金融界矚目。私募基金隆力集團近年積極尋求退場，過去屢傳招親，多家金融業者均被點名，直到傳出國票金的合併意願後，市場普遍認為，「這次應該是來真的」。
▲歐系進口車率先喊漲 和泰車是否跟進受關注
不敵原廠持續調高新車報價壓力，台灣進口車「漲」聲響起！寶獅雪鐵龍（Peugeot Citroen）汽車總代理寶嘉聯合13日宣布，18日起全面調高新車售價3～5％。
台灣賓士剛發表的新改款C系列中型轎車，也一口氣調高2％~5％。和泰13日發表LEXUS中型豪華房車ES新改款車型，訂價較前一代小漲2~3萬元，公司坦言，原廠要求漲價的壓力很大，正積極爭取壓低明年車價漲幅。
此外，福斯等歐系進口車品牌，下半年起陸續利用小改款新車上市的時點，調漲新車定價。歐系車廠表示，全球車價上漲趨勢下，即使未來疫情趨緩、晶片供應恢復正常，車價也難降回低點，且若原物料行情持續飛漲、車用晶片短缺的狀況無法受控，不排除短期內二度漲價。
▲量能不振 9月證交稅收連2月衰退
財政部公布9月稅收統計，受航運、鋼鐵人氣降溫，單月證交稅收178億元，儘管年增28.5%，但仍創近10個月新低。且與8月相比，月減27.2%，前9月稅收共2131億元、年增99.1%。
台股交易量能降溫，連帶影響證交稅收縮水，9月雖連續24個月正成長，為史上最長正成長紀錄，但因成交量能縮減，單月稅收呈現連2個月衰退，且9月日均成交量為3656億元，也是今年以來最低。
▲iPhone 13恐大減產 台積電3奈米也傳延遲
全球晶片短缺，彭博報導，原定年底前生產9000萬支新機的蘋果公司，可能削減iPhone 13產量達1000萬支，包括台積電等16檔蘋概股賣壓沈重，惟法人認為，缺料對蘋果影響應不大，蘋概股股價表現不佳，應與市場氛圍關係較大，而非基本面。
此外，台積電今日舉行法說，股價在法說登場前橫向整理，摩根大通證券最新調查發現，台積電最新的3奈米製程風險試產時間，可能得延到2022年上半年，較原預期晚1~2季，部分客戶還擔憂成本太高，在法說前投下震撼彈，外資法人傾向先出脫、靜候法說釋疑。
(時報資訊)
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