【時報記者莊丙農台北報導】台股成交量8月後降溫，加上近期掛牌新兵八方雲集(2753)、永豐實(6790)，上市後都出現跌破承銷價情況，導致昨天兩檔上市前進行採競價拍賣作業的森崴能源(6806)及三商家購(2945)合格標單都未達競拍的承銷數量，證交所今天都不辦理開標。
八方雲集及永豐實分別在9月初及9月下旬陸續掛牌，但掛牌五天內，都出現跌破承銷價情況，也讓後面IPO準上市新兵「皮皮挫」。
昨天參加競拍的森崴能源及三商家購，投資人投標意願偏低，其中，森崴能源證交所檢核後合格投標數量累計共10,309仟股，未達提交競價拍賣承銷數量11,880仟股；三商家購檢核後合格投標數量累計共3,631仟股，未達提交競價拍賣承銷數量5,400仟股，都依據相關條規定，證交所今天將不辦理開標事宜。後續則可再申請一次競拍，或者採詢價圈購方式辦理。
而證交所9月28日董事會，已經通過上品(4770)、洋基工程(6691)、詠業(6792)、力積電(6770)等四家公司上市案，依照排程在今年底前陸續掛牌上市，如果大盤氛圍持續不佳，也不排除申請延後上市的可能。
(時報資訊)
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