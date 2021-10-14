【時報記者莊丙農台北報導】新光金(2888)子公司新光人壽以總價44.02億元，購入台北市北投區兩筆地上權，將規畫作為投資用不動產，興建優質生技醫療產業相關商用大樓，預期每年將帶來穩定租金收入。
兩筆土地包含軟橋段88地號地上權土地，土地面積總計約6,915.31坪，總價28億元，換算土地單價每坪為40.5萬元；軟橋段93地號地上權土地，土地面積總計約4,851.76坪，總價16.02億元，換算土地單價每坪為33萬元。
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【時報記者莊丙農台北報導】新光金(2888)子公司新光人壽以總價44.02億元，購入台北市北投區兩筆地上權，將規畫作為投資用不動產，興建優質生技醫療產業相關商用大樓，預期每年將帶來穩定租金收入。
兩筆土地包含軟橋段88地號地上權土地，土地面積總計約6,915.31坪，總價28億元，換算土地單價每坪為40.5萬元；軟橋段93地號地上權土地，土地面積總計約4,851.76坪，總價16.02億元，換算土地單價每坪為33萬元。
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