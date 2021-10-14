【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以28.145元兌一美元收市，升值0.7分，成交值為8.33億美元。

2.集中市場13日融資減為2472.77億元，融券增為574335張。

3.集中市場13日自營商賣超7.40億元，投信買超10.57億元，外資賣超85.32億元。

4.CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電公告9月合併營收13.14億元，第三季合併營收37.77億元，同創歷史新高，隨著智慧型手機進入零組件備貨旺季，加上車用CIS晶圓缺口快速補上，陶瓷基板及射頻模組等訂單動能維持穩定，法人預期同欣電第四季營收將續創新高，全年營收及獲利創高可期。

5.6吋晶圓代工廠漢磊應主管機關要求公告自結獲利，8月合併營收6.45億元，每股淨利0.06元，累計7月及8月合併營收12.76億元，每股淨利達0.11元。法人預期漢磊第三季將維持獲利，今年營運將由虧轉盈且全年維持獲利，隨著氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代化合物半導體產能逐步開出，明年維持樂觀展望。

6.隨著5G、人工智慧（AI）、電動車等數位轉型加速，晶片供不應求情況恐延續到2022年之後，封裝關鍵材料的IC導線架嚴重缺貨，價格在下半年逐季大漲，客戶已積極洽簽長約以確保產能。

7.靜電防護元件供應商晶焱受惠於5G裝置及車用電子等應用需要採用更多靜電放電（ESD）防護元件，第三季合併營收10.53億元創下歷史新高。隨著車用晶片缺貨壓力紓解，先進駕駛輔助系統（ADAS）及電動車成為主流，晶焱ESD防護方案搶攻車用市場有成並已打進一線車廠供應鏈，明年營運再添成長新動能。

8.遊戲橘子指出，展望第四季營運，10月將以旗下多款遊戲陸續釋出改版活動打頭陣，此外，因應振興五倍券的消費潮，橘子支付與有閑娛樂電商也推出相關優惠，其中，橘子支付因學費繳交與五倍券綁定刺激，交易筆數較去年成長324％、新會員數為47％，橘子指出，預期透過五倍券以及遊戲改版，為第四季營運增溫。

9.台灣廚衛龍頭品牌櫻花前三季營收創下歷年同期新高，展望第四季，迎來五倍券千億商機與傳統交屋旺季雙利多，包括熱水器、整體廚房、淨水器等產品銷量可望明顯成長，法人預估，櫻花2021年營收目標上看70億元以上，EPS挑戰4.5至5元的新高可期！

10.藥華藥宣布，旗下治療紅血球增多症（PV）新藥Besremi，獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准上市許可，這是Besremi繼歐盟、台灣、瑞士及以色列後，拿下的第五張關鍵藥證。

(時報資訊)