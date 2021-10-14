【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.國票金控與安泰銀行13日同步發布重大訊息，指經過證交所同意、14日暫停交易。市場法人強調，國票金和安泰銀合併案傳聞已久，雙方長期在協議過程中一直遵守主管機關的規定，保密到家，從未對外回應，這次同步舉行董事會，應是針對合併案進行決議「好事將近」。

2.立院財政委員會13日完成當沖降稅延長的《證券交易稅》修正草案初審，其中稅率維持千分之1.5有共識，但針對延長年限仍有爭議，因此將延長兩年、三年、常態化等三大版本皆送交黨團協商，預估政院版延長三年出線機會最大。

3.不敵原廠持續調高新車報價壓力，台灣進口車「漲」聲響起！寶獅雪鐵龍（Peugeot Citroen）汽車總代理寶嘉聯合13日宣布，18日起全面調高新車售價3～5％。

4.科技業熱鬧滾滾，下周三家重量級廠商連番推出新品。打頭陣的蘋果訂於10月18日召開發表會，外界預料多款產品即將亮相，其中內建最新晶片M1X的MacBook最引人注目。緊接谷歌訂於19日推出新款Pixel 6手機，三星則於20日舉行發表會，但未透露太多細節。

5.今年全台土地市場發燒，13日台北市辦理北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案，儘管之前兩度流標，但經一標分拆為三標之後，開出大紅盤！新光人壽總計砸下44.02億元，得標88、93兩筆地號共1萬1,767.07坪，也刷新今年以來脫標金額最大的地上權標案紀錄。

6.台股近期遭遇國際間的經濟變數，13日跌破16,400點，回檔修正快速，但投信多方資金買不停，13日買超8.38億元，連續十個交易日抄底，呈現越跌越買態勢；搭配八大公股行庫護盤，兩大重量級多方資金力挺台股，迎接年底資金行情。

7.央行副總裁陳南光13日指出，台灣過去20年來通膨率偏低，但用更長期的時間觀察通膨議題，可發現「這次不一樣」，全球發展結構上出現三大新的因素：去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺、政府債務貨幣化，使得這次的通膨與通膨預期逐步升溫。

8.外電報導，由於全球晶片短缺，蘋果公司可能削減iPhone 13產量多達1,000萬支，包括台積電等16檔蘋概股賣壓沈重，股價多數臉綠，惟法人認為，缺料對蘋果影響應不大，蘋概股股價表現不佳，應與市場氛圍關係較大，而非基本面。

9.護國神山台積電法說會登場前夕，獲外資調升目標價的利多，仍不敵美債殖利率攀高、美元指數上漲，以及美聯準會（Fed）縮表在即等利空，台股13日開高後賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌114點，收在16,347點，有回測年線之虞。

10.9月下旬資本市場亂流，打亂壽險保單銷售步伐，原本買氣大旺的投資型保單，因大型壽險公司開始警戒，銷售量下滑，壽險業者預估9月新契約保費可衝上960～1,000億元，其中投資型保單約500～520億元之間，占率從57％下滑到50％左右，美元利變保單買氣則有顯著提升。

11.根據產險業統計，前三季累積簽單保費已突破1,500億元，來到1,555億元，年成長率達10.94％，也是同期歷史新高，其中台產、南山產、富邦產、國泰產及和泰產等五大產險的成長率都在雙位數以上，年成長率分別是43％、30％、14.5％、11.32％及11.16％。

(時報資訊)