【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業平均指數微跌0.53點，為34,377.81點。標普500指數漲13.15點或0.30%，為4,363.8點。那斯達克綜合指數漲105.71點或0.73%，為14,571.63點。

2.美CPI續揚，通膨居高不下。美國9月消費者物價指數（CPI）持續上揚，年增5.4％，反映供應吃緊與薪資上漲持續推高物價。由於能源成本不斷揚升，未來幾個月的通膨可能持續走高。

3.蘋果谷歌三星，新品來熱場。科技業熱鬧滾滾，下周三家重量級廠商連番推出新品。打頭陣的蘋果訂於10月18日召開發表會，外界預料多款產品即將亮相，其中內建最新晶片M1X的MacBook最引人注目。緊接谷歌訂於19日推出新款Pixel 6手機，三星則於20日舉行發表會，但未透露太多細節。

4.穆迪：全球供應鏈危機恐惡化。今年以來半導體缺貨、港口大壅塞及卡車司機人力不足等種種問題，使全球陷入供應鏈危機，拖累全球經濟復甦進度。信評機構穆迪（Moody's）近日警告，供應鏈危機會「先進一步惡化之後情況才會好轉」。

5.解塞船，洛杉磯港全天營運。美國總統拜登為了盡快紓解西岸港口壅塞問題，以免供應鏈混亂加速通膨升溫，13日與港口營運商、相關工會及物流業者開會商討對策，並宣布洛杉磯港將效法長灘港24小營運。

6.Fed官員坦言，通膨升溫恐比預期久。美國聯準會（Fed）三名官員12日一致表示，美國經濟強勁復甦、勞動市場出現進展，已滿足Fed自11月開始縮減購債的條件。但他們坦言，通膨升溫時間恐比他們預期來得久。美國前財長桑默斯（Larry Summers）13日警告美國恐有通膨失控風險，批評Fed控制通膨的行動慢半拍。

7.美辭職人數創高，職缺仍逾千萬。美國缺工問題嚴重，疫情考量導致餐飲與零售業離職人數大增，加上換工作容易，調查顯示美國8月有430萬人辭職，創2000年12月開始追蹤以來最高。同時，仍有逾千萬份職缺仍在徵人之中。美國勞工部12日公布8月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），8月職位空缺較7月往上修正後的1,110萬個，減少65.9萬個至1,044萬個，低於市場預估1,096萬個。

8.ASML前景俏，市值喊上5千億美元。兩位科技投資者日前發布報告，看好荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）前景亮眼，產品需求持續強勁，預料股價仍有上漲空間，市值可能由目前的3,020億美元向上增長，明年突破5,000億美元，直追台積電水準。

9.供應瓶頸，快時尚拉響警報。供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題，讓一向標榜款式繁多、上架速度快的快時尚快不起來，從一些快時尚零售商相繼發出財測預警可見一斑。

10.能源市場動盪恐延續，IEA：籲加強潔淨能源投資。國際能源總署（IEA）在最新報告示警，隨著全球能源價格登頂，能源市場動盪可能延續。現今投資不足將導致未來能源系統不確定性，潔淨能源投資必須在2030年增加兩倍，才能有效對抗氣候變遷和控制市場動盪。

11.不到一成企業能達標，MSCI：落實巴黎氣候目標遙遠。明晟（MSCI）13日公布「淨零追蹤報告」顯示，全球上市公司將導致氣溫上升攝氏3度，距離巴黎氣候協議設定的目標越來越遠。報告指出，能將升溫控制在攝氏1.5度以內的全球上市公司不到一成。

(時報資訊)