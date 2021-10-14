【時報記者林資傑台北報導】全球景氣擴張邁入中期階段，中租投顧副總經理蘇皓毅指出，面對美國通膨疑慮、債務上限、聯準會緊縮步調、Delta變種病毒疫情控制、中國大陸監管政策與恆大事件等5大不確定性，使投資人採審慎態度，但仍看好後續經濟續航力，建議可趁震盪積極布局歐美股市。

中租投顧表示，供應鏈瓶頸持續未能舒緩推升生產成本，美國8月生產者物價指數走高、聯準會9月FOMC會議亦將今年通膨率預估上修至4.2％，預期至2024年均會高於預設2％目標，但核心通膨可望在未來3年控制在2.1～2.3％間。

中租投顧認為，生產者物價轉嫁效應尚未影響核心通膨預期，短期通膨壓力仍困擾市場，但在供應鏈瓶頸逐步緩解後可獲較有效控制。聯準會最快在11月宣布開始縮減購債、至2022年中結束購債，但事實上僅是減緩資產負債表擴張力道，整體貨幣市場仍維持寬鬆。

展望後市，美國ISM製造業與服務業採購經理人指數持續擴張，動能雖減緩仍維持相對高位，拜登政府的基礎建設計畫亦持續推動。蘇皓毅表示，美國經濟基本面仍屬穩健，對後續多頭行情的延續仍具信心。

此外，歐洲短期儘管因疫情影響提高旅遊限制，但製造業與服務業的動能仍強，第二季企業財報逾7成優於預期，持續看好歐洲股市。蘇皓毅認為，雖然短期市場綜合上述因素不免震盪，但投資人應把握市場波動造成的投資契機，積極進行布局。

(時報資訊)