【時報-台北電】台指期週三下跌101點至16318點。價差方面，台指期逆價差縮至-29.99點，電子期逆價差縮至-1.76點，金融期逆價差縮至-3.67點。現貨部分，三大法人賣超84.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3338口至-10973口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2802口至-18436口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加691口至-4486口。
週二投資人持續關注稍晚將公布的美國CPI數據以及聯邦公開市場委員會(FOMC)9月會議記錄，美股四大指數全面走低，道瓊下跌0.34%，標普500下跌0.24%，那指下跌0.14%、費半下跌1.34%。台股週三週結算，早盤開高後隨即賣壓湧現，翻黑震盪走低，電子賣壓沉重、航運止跌回穩，終場收16347.99點，成交量萎縮至2571.69億元。權值股來看，台積電法說會前觀望氣氛濃厚，下跌0.7%，收571元，PCB族群、ABF載板三雄遭空方狙擊全面下挫，油電然氣類股受惠國際油價持續攀升，台塑化逆勢走高，上漲0.98%，收103元。技術面來看，短中期均線空頭排列並彎頭向下，短線不利多方上攻，而市場方面，週四的台積電法說會為市場觀察重點，以及美國財報陸續登場，將牽動台股個股表現。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03降至1.01。VIX指數下降1.11至24.13。整體選擇權籌碼面中性。(永豐期貨提供)
(時報資訊)
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