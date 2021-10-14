【時報-晨間解盤】美股進入震盪落底格局，目前唯一干擾股市的變數在通膨壓力，通膨升溫加上外資撤離，導致外資概念股殺聲隆隆，不過，晶圓代工龍頭台積電(2330)有回穩跡象，說明外資圈的賣壓暫告一段落，現在只等二哥聯電(2303)止跌，則半導體族群才能轉危為安。
目前市場最大的問題在於，業績好的個股盤跌不休，這是中長期買盤縮手觀望的結果，主要還是對通膨的擔憂，導致市場充斥著短打行為，加上大咖內資進場意願不強，盤面沒有多頭指標，投資性買盤就更不願意承接。
不過，經過長時間盤跌之後，目前市場「價值超跌」的個股比比皆是，只不過因為盤面悲觀氣氛仍濃厚，宜等恐慌情緒降溫再出手。
從盤面觀察，貨櫃三雄跌深反彈(融資大減)，帶動傳產股人氣回溫，鋼鐵、塑膠、化工等低價股表現強勢，短多買力移向非電族，導致電子投機力減退，看來電子股的落底將走向「以跌止跌」的結構，在業績股未止穩前，台股偏向弱勢節奏。(倫元投顧提供)
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