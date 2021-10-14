在歐洲陷入天然氣短缺危機之際，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天指出，俄國不會利用天然氣作為武器，已準備好幫助緩解歐洲能源危機。

路透社報導，蒲亭在莫斯科舉行的緊急會議上表示，天然氣市場不平衡，亦或不可預測，尤其是在歐洲。俄國正在滿足提供客戶天氣然的合約義務，如果客戶要求，已準備好增加供給。

此外，蒲亭也駁斥關於俄國利用能源作為武器的指控，他指稱：「這只是出於政治動機的數落，沒有任何根據。」

若干歐洲政治人物指控，俄國政府正利用天然氣能源危機發揮影響力，但俄國政府一再否認這項指控。（譯者：陳正健）1101014

(時報資訊)

#俄國 #歐洲 #天然氣 #蒲亭 #指控

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