歐洲聯盟為解開英國脫歐後在北愛爾蘭邊境檢查導致的貿易僵局，今天提議減少對從英國進入北愛爾蘭的80%商品檢查，歐盟未來幾週將與英國政府展開進一步討論。
歐盟今晚表示，為進一步促進從英國到北愛爾蘭貨物的流通，解決北愛爾蘭人民因英國脫歐而遭遇的困難，因此提出相關安排，包括減少約80%對從英國運往北愛爾蘭的各種零售商品的檢查，以及將所需文書減少50%。此外，英國的藥品可以在北愛流通。
但歐盟強調為了保護歐盟單一市場完整性，放寬管控安排將受到一定條件的約束，例如英國須履行特定包裝和標籤，並加強對供應鏈的監控。
歐盟表示在今天公布相關措施安排後，未來幾週將與英國政府進一步討論。
英國與和歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」，實施特殊安排，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。但在此情況下，從英國本土送到北愛爾蘭的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。
但自今年初英國全面脫歐以來，多家英國企業因為不滿新檢查作業規定，不是停止對北愛爾蘭的銷售，就是減少對當地銷售的品項，嚴重打亂北愛的食品及日用品供應。
英國要求重新談判涉及北愛爾蘭協議問題後但遭歐盟拒絕，英歐關係一度緊張，英國甚至表示有意啟動協議中第16條的保障機制，即允許任一方因協議而受到意想不到的不利影響時，可以採取單邊行動廢除條款，英國是否接受歐盟今天提議的方案尚待觀察。（編譯：陳正健）1101014
(時報資訊)
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