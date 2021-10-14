受到市場需求疲弱，以及供應過剩衝擊，拖累液晶面板價格狂殺，指標性產品9月批發價較前一個月暴跌約3成，創下「史上最大跌幅」，由於面板價格持續下探，預估到明年初不僅無利可圖，甚至降到虧本的程度。
日經新聞報導，因為美中兩國經濟前景未明，電視廠趕在年底旺季之前要求面板廠降價，加上後疫情時代宅經濟需求趨緩，電視銷售明顯下滑，導致液晶面板價格重挫近3成。
南韓、台灣和大陸面板廠和電視廠商敲定的9月價格，指標性產品32吋Open cell（指未附上背光的半成品）每片約55美元，較8月暴跌約20美元（或27%），跟6月最高峰相較更是狂瀉約4成，為連續第三個月下滑；55吋產品價格也大幅下跌29美元（或14%），來到每片181美元，為連續第二個月下跌。
電視廠商對於面板廠展現強硬姿態，表示「無法接受這種高價，不降價的話，就把採購量減一半」。美國調查公司DSCC的亞洲代表田村喜男指出，自春季開始，電視廠商庫存開始增加，入夏之後，刪減面板採購，明顯出現供給過剩情況。
報導指出，9月美國消費者信心指數下滑，代表消費者對於白色家電支出意願減弱，未來民眾也可能減少支出；此外，大陸的電視需求減速也很明顯，主要是電視價格上漲打擊消費者買氣。
日本證券分析師指出，大陸電視廠商減少面板採購，正進一步拉低整體面板價格，而為了趕上年底旺季需求，電視廠商希望提早下調面板價格的想法也造成影響。
面板廠若無法解決供過於求的問題，田村喜男預測，面板價格可能會跌到明年，2022年1月至3月更可能低於現金成本的水準，讓廠商無利可圖。
面板雙虎周三股價續挫，友達、群創分別下跌1.4%至16.8元與2.5%至15.5元。手上持股套牢的投資人，短時間內想解套恐沒那麼容易。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：