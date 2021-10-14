國內第12輪疫苗接種一口氣開放BNT、AZ及莫德納，為國內史上最大規模疫苗接種計畫，疫情指揮中心也首度採兩階段接種，依不同廠牌採預約分流，接種日期自10月22日至11月3日止、長達13天。指揮官陳時中表示，第12輪預計至少接種410萬劑，最高可達440萬，更預告11月將啟用大型接種站，力拚每天施打35萬劑。

4種廠牌同步開打

陳時中表示，國產高端疫苗也持續開放接種，可直接向部立醫院等合約醫療院所預約，換言之，第12輪將同步有4種疫苗開放接種。

疫情中心將第12輪依BNT、AZ、莫德納分為6類對象，且開放全年齡皆可接種BNT，陸續在10月31日前接種完畢。AZ及莫德納第2劑部分，以第1劑施打日期較早、年齡較長的民眾優先施打。

人口涵蓋率近6成

由於第12輪預約人數眾多，陳時中提醒，符合資格的民眾會在前一天下午2點起陸續收到簡訊，次日即可至公費疫苗預約平台預約。莊人祥補充表示，第12輪預計發放簡訊量分別為BNT約166萬人、莫德納約112萬人、AZ約164萬人。

國內自購第11批AZ疫苗昨下午抵台，共136萬劑，本批效期至明年1月31日。陳時中說，包含目前手頭上的130多萬劑，及立陶宛贈送的23.59萬劑，共約有300萬劑，可滿足大部分民眾的AZ第2劑需求。

至於國內疫苗施打狀況，12日國內疫苗接種23萬6619劑，目前疫苗人口涵蓋率58.88％，劑次人口比78.49％，意即第2劑涵蓋率剛突破20％。

(時報資訊)