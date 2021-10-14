基本工資明年一口氣調漲逾5％，讓飽受疫情影響的餐飲業雪上加霜、苦不堪言；經濟部長王美花昨坦言，餐飲業經營確實很辛苦，面臨原物料、基本工資的「雙漲」壓力，經濟部會盡快蒐集資料，10月底前提出配套，原則上只要受疫情衝擊、符合條件的內需產業，政府會給予相關補助。

疫情衝擊成本上揚

王美花昨赴立法院報告「如何協助中小企業永續轉型」、並接受質詢。對於外界關切基本工資調升、原物料上漲，已令餐飲、糕餅業艱苦經營，並不得不漲價，反映部分成本，王美花表示，餐飲業經營確實辛苦，先前受到疫情波及，現在得面臨國際大宗原物料上漲，接下來有工資成本提高等衝擊。

王美花承諾，只要內需產業因疫情受到影響，營業額受到衝擊，經濟部會訂一些條件，符合條件將給予相關補助；現在正蒐集意見，10月底前會提出完整方案。

勞保上調2個級距

據了解，針對基本工資提升的補貼方案，相關部會日前與商總、中小企業總會交換意見，初步可能匡列餐飲、糕餅、漁業、補教業、觀光、健身房等6大產業為重災區做補助對象。

商總理事長許舒博與會時分析，餐飲、糕餅因沒有觀光客，業績掉很多，屬重災區，亟待協助。全國中小企業總會則反映勞保投保級距，因基本工資調漲，一次上調2個級距、壓力很大。

相關部會也準備主管產業受基本工資調升衝擊調查，農委會表示，調查顯示漁業受衝擊情況比農業大。教育部、交通部與體育署則分別點出補教、觀光、健身房是受衝擊最大業者。

企業補貼執行半年

消息人士透露，會中達成4大共識，首先，因應基本工資調升，對受衝擊企業的補貼執行半年，與紓困方案時間切齊；其次，因經濟部所管的餐飲、糕餅等受衝擊業者最多，由經濟部負責後續執行；至於補助方案，預算來自勞動部，將會檢討對象、預算，來決定補助額；最後，勞健保因基本工資調漲級距跳級部分，將由勞動部等提出協助方案。

外傳對受疫情重創，基本工資上路後首當其衝的企業，將補助薪資漲幅的3成，換算月薪補貼約416元、時薪2至3元；相關主管機關不願證實，只說須待預算、匡列受創業別確立後，才能確定。

勞動部部長許銘春則表示，目前針對月薪與時薪產業尤其如內需服務業餐飲、旅行社等受影響較大的產業，就薪資或其他方面提供補貼方案。勞動條件及就業平等司司長黃維琛說明，目前基本工資的配套由經濟部主導。

(時報資訊)