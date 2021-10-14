基本工資明年一口氣調漲逾5％，讓飽受疫情影響的餐飲業雪上加霜、苦不堪言；經濟部長王美花昨坦言，餐飲業經營確實很辛苦，面臨原物料、基本工資的「雙漲」壓力，經濟部會盡快蒐集資料，10月底前提出配套，原則上只要受疫情衝擊、符合條件的內需產業，政府會給予相關補助。
疫情衝擊成本上揚
王美花昨赴立法院報告「如何協助中小企業永續轉型」、並接受質詢。對於外界關切基本工資調升、原物料上漲，已令餐飲、糕餅業艱苦經營，並不得不漲價，反映部分成本，王美花表示，餐飲業經營確實辛苦，先前受到疫情波及，現在得面臨國際大宗原物料上漲，接下來有工資成本提高等衝擊。
王美花承諾，只要內需產業因疫情受到影響，營業額受到衝擊，經濟部會訂一些條件，符合條件將給予相關補助；現在正蒐集意見，10月底前會提出完整方案。
勞保上調2個級距
據了解，針對基本工資提升的補貼方案，相關部會日前與商總、中小企業總會交換意見，初步可能匡列餐飲、糕餅、漁業、補教業、觀光、健身房等6大產業為重災區做補助對象。
商總理事長許舒博與會時分析，餐飲、糕餅因沒有觀光客，業績掉很多，屬重災區，亟待協助。全國中小企業總會則反映勞保投保級距，因基本工資調漲，一次上調2個級距、壓力很大。
相關部會也準備主管產業受基本工資調升衝擊調查，農委會表示，調查顯示漁業受衝擊情況比農業大。教育部、交通部與體育署則分別點出補教、觀光、健身房是受衝擊最大業者。
企業補貼執行半年
消息人士透露，會中達成4大共識，首先，因應基本工資調升，對受衝擊企業的補貼執行半年，與紓困方案時間切齊；其次，因經濟部所管的餐飲、糕餅等受衝擊業者最多，由經濟部負責後續執行；至於補助方案，預算來自勞動部，將會檢討對象、預算，來決定補助額；最後，勞健保因基本工資調漲級距跳級部分，將由勞動部等提出協助方案。
外傳對受疫情重創，基本工資上路後首當其衝的企業，將補助薪資漲幅的3成，換算月薪補貼約416元、時薪2至3元；相關主管機關不願證實，只說須待預算、匡列受創業別確立後，才能確定。
勞動部部長許銘春則表示，目前針對月薪與時薪產業尤其如內需服務業餐飲、旅行社等受影響較大的產業，就薪資或其他方面提供補貼方案。勞動條件及就業平等司司長黃維琛說明，目前基本工資的配套由經濟部主導。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：