受到中國恒大債務危機、美國債務上限擔憂和美債10年期殖利率走升等因素影響，市場情緒轉趨保守，近期全球股市呈現拉回整理。不過，柏瑞投信表示，目前全球股市資金行情未見消退、且疫後經濟持續復甦帶動相關產業蓬勃發展，建議可透過環球股票策略聚焦重點產業，掌握包括營運升級、AI科技和消費大潮等熱門主題投資契機。
柏瑞投信指出，隨著疫後經濟持續復甦，應運而生的投資主題機會令人目不暇給，包括電動車、潔淨能源、醫療生技和AI科技等產業表現都相當吸睛。全球股市在企業獲利增長的支撐下，從一枝獨秀轉變為百花齊放、輪動加速，吸引資金持續流入全球股票型基金。
但是要如何全面發掘重點商機、抓住類股輪動機會呢？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，目前無論是從當前市值機會，或是從資金面和評價面來看，全球股市仍有投資機會，因此環球股票策略可作為參與市場熱門題材的輪動機會，還能搭上ESG的投資熱潮。
柏瑞股票團隊採用全球一致的投資哲學與流程，整合在地視野，激盪出獨到精準的投資洞見，同時考量當地市場走勢，建構出最適化投資組合。
柏瑞投信指出，若以過去20年資料統計來看，MSCI世界指數Q4的平均數及中位數報酬率分別為3.4％及5.4％；若以指數上漲及下跌機率來看，Q4出現正報酬的機率為80％。
此外，市場仍持續上調MSCI世界股市獲利預估，以地區來看，日本及英國股市的上調動能較強。如果以產業別來看，則以能源及資訊科技產業較強。料在資金未見退潮前，全球股市仍有行情可期，但仍須留意股市還有波動風險。
(時報資訊)
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