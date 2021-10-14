破壞式創新的電動車產業，成長力道強勁，根據EV Volumes電動車資料庫網站資料，2021年上半年的電動車銷售量較2020年同期成長幅度驚人，達168％，預計2021全年將達640萬輛，較2020年成長98％。富邦未來車（00895）ETF經理人蔡宗勳表示，疫情雖然影響全球車市復甦腳步，卻也加速了轉型新能源車的趨勢，尤其傳統車廠搶攻電動車的力道更是不容小覷，今年以來多數傳統車廠股價表現大大超越電動車龍頭特斯拉（TESLA），也帶動「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」優於同類型指數表現。
蔡宗勳指出，富邦未來車ETF的追蹤指數即是「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，即使9月份全球股市大幅回檔，該指數今年以來漲幅仍有約15％，領先其他美股指數如S&P500、NASDAQ，甚至是同類型的全球智能電動車指數。
不過傳統車廠搶攻力道也不容小覷，蔡宗勳表示，豐田汽車插電式電動車在美國銷售量，今年第三季較去年同期成長179％；今年以來之銷售量已較去年成長將近3倍；福特汽車為9月份美國汽車銷售第一名的經銷商，其中電動車款吸引更多新客戶加入該品牌，並且電動車銷售量較去年成長91.6％；通用汽車（GM）10月6日宣布新的營收目標，計畫讓年營收在2030年翻倍為2,800億美元，並訂下12％～14％的營業利益率目標，全力朝全電動車轉型，力拚超越特斯拉成為美國電動車市場霸主。
富邦未來車ETF所追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，因此，富邦未來車（00895）ETF不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動的趨勢，鎖定未來車10年商機，現在正是長線布局未來車的好時機。
(時報資訊)
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