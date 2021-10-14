近期天然氣大漲後，油價也跟著走揚，金價則處於相對弱勢，法人認為，第四季是黃金傳統需求旺季，價格可望回溫，預估每盎司1,700美元應有支撐，不過黃金利多消息因素正消失中，黃金以避險為主。

富蘭克林證券投顧表示，供應鏈瓶頸持續與經濟持續解封下，能源價格攀高加劇通膨壓力，而就業市場復甦可能快於市場預期亦進一步推升升息預期，美元與美債殖利率攜手攀高壓抑金價表現，貨幣政策正常化前景下，黃金中長線利多因素正在消退，即便市場波動，預期避險買盤也將不如先前強勁。

短線公債殖利率和美元走強後若有拉回，建議可適度調節，著眼中長期抗通膨特性和與各類資產的低相關性，則可適度於投組配置，提高配置多樣性，目前金價仍高於金礦商總維持成本1,200～1,300美元，價格修正可望提供投資機會，積極投資人可留意下檔1,700美元支撐，但在操作上需更加靈活。

瑞銀之前的報告對於金價看法則相對保守，該報告認為，金價料將繼續下行，主要是因預期美國經濟強勁復甦，10年期國債收益率將進一步反彈，隨著通脹逐漸回落，將拉動實際利率走高。將拉動實際利率走高，雖然印度的季節性黃金需求強勁，但資金料將加大流出交易所交易基金及非商業期貨，金價明年中前向1,600美元目標邁進。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，隨著疫苗施打普及率提高，疫情逐漸獲得控制，有望帶動航空觀光、民生經濟，原油及消費題材隨之受惠，加上美國擴大基建計畫刺激，提升金屬原物料需求，故看好天然資源基金未來表現。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼則表示，各國皆將推出財政刺激計劃以支撐經濟成長，為基本金屬需求帶來利多，尤其是銅在新能源的應用成長可期，可望維持較高價格。

大陸鋼鐵受政策對抗空污影響，但鋼市需求仍強，其他國家相繼推出刺激經濟方案有助於需求成長，鐵礦砂價格7月拉回整理，但價位相較以往仍在高檔

(時報資訊)