全球主要國家疫情緩解，就業市場大幅改善，提升了民眾的所得收入，投信法人表示，全球主要國家就業市場出現結構性好轉，薪資絕對值提高，帶動個人可支配所得持續增加，包括美中等國的可支配所得大幅提高逾五成，法國、日本的所得也提升超過三成，購買力上升不僅顯現在日常用品，對於知名品牌的奢侈品購買意願也同步大增。
保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，從統計可以看出，隨著薪資、儲蓄等可支配所得的成長，帶動奢侈品買氣在解封後爆發，購買意願最高的為大陸，成長幅度達43％，其次是美國的33％，而精品大國法國人民對於奢侈品的消費意願，也提升25％。
楊博翔指出，近兩年不少時尚精品品牌因為實體門市受到疫情影響，紛紛加速開通精品電商銷售管道，也有助於替奢侈品的消費市場注入新活水。
除了解封的爆棚消費買氣，自10月起全球陸續有許多年底消費節慶到來，更促進整體消費力道的成長，包括10月底的萬聖節、11月東西方網路購物專屬的雙十一光棍節、網購星期一（Cyber Monday），以及感恩節、黑色星期五購物旺季、12月的耶誕節，和隔年1月全球新年假期消費潮、2月華人農曆春節等，銷售數字都是全球關注焦點。
為了搶攻商機，電商龍頭亞馬遜近日宣布，針對今年黑色星期五促銷活動提前開跑，希望掌握早鳥消費者市場，也避免年終購物季商品延誤或缺貨，此外，未來兩個月亞馬遜也會每日增加新的促銷品項，替第四季購物潮加大優惠力道。
百達投顧表示，消費市場產業豐富又多元，除了高端奢侈品領域外，也包含旅遊和休閒、化妝品、酒類飲品和運動等產業，這些產業都具有中長期正向的展望。隨著全球經濟逐漸重啟、景氣轉佳、疫苗施打率普及的情況下，有助於進一步推升消費，而第四季往往是精品的傳統消費旺季，年底的大節日如感恩節、耶誕節等慶典到來，為該產業注入更好的成長動能。
法人強調，全球主要國家的零售銷售已在8、9月陸續發酵回溫，以美國為例，8月零售銷售數據在開學購物支出、整體買氣回升帶動下，相較7月成長0.7％，優於市場預估，年增率維持在15.1％的成長；而8月的大陸社會消費品零售總額，也較同期成長2.5％。 看好消費類股的展望，建議投資人不妨透過消費基金，布局具成長性的非核心消費類股、穩健的民生必需消費，以及富有科技色彩的通訊服務類股，一次囊括新舊消費商機。
(時報資訊)
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