EIA原油庫存(不含戰備儲油) 隨著疫苗接種進展推動經濟持續解封，以及天然氣價格大漲之後帶動原油價格持續上升，油價近期來到高點，對於油價後市展望，法人表示，由於冬季是用油旺季，即使漲多之後出現回檔，下檔也會有支撐。

富蘭克林證券投顧指出，目前市場共識為年底前原油市場都將呈現供不應求狀態，進入2022年後市場才可能轉為供過於求，此外，歐洲主要國家致力放棄煤炭使用而更為倚賴天然氣發電，將近冬季需求旺季之際，當地天然氣庫存卻處於歷年低點，加上大陸等亞洲國家需求攀升，已推動天然氣期貨價格大漲，若北半球冬季氣候嚴寒可能更增添原油作為發電燃料的需求。

第四季以來，原油價格漲幅超過3％，安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，油礦金產業短期震盪、中長期展望仍持穩。其中能源方面，全球原油供需平衡主要依賴仍OPEC加上產量控制，OPEC最新減產協議將提高部分產油國的生產基準，2022年5月之後實施，減產計劃則將延續至2022年底，全球原油供需短缺的情況將在2022年下半年轉為過剩。

美國頁岩油生產商資本支出受限並且綠色能源政策壓抑傳統能源擴產，產量大幅回復的難度仍高。歐美經濟回溫，可望持續推動全球原油需求展望，OPEC+和頁岩油產量逐步增加，步調雖慢但預期供需吃緊情勢可望緩解，預期油價高檔震盪。

街口投信表示，中美兩大經濟體的經濟活動，並未因Delta變種病毒擴散而大幅放緩，以OpenTable統計，美國餐廳入座率亦維持在與2019年相近的水準，顯見這次美國民眾並未因Delta變種病毒的擴散而大幅改變日常生活。至於大陸經濟活動亦僅僅是短暫的放緩，根據大陸百度等資料庫資料顯示，大陸的交通狀況更已恢復至正常水準。

美國原油庫存近期接近2019年來的低點，除了原油需求自疫情衝擊中恢復外，美國原油供給明顯不足，目前的美國石油鑽景平台數僅僅回升至411座，依舊低於疫情爆發前的水準達40％，加以美國總統的綠能政策不利於傳統石油企業拓展，最終原油庫存可望持續走低。

街口投信指出，全球原油市場的基本面依舊看多，唯獨美國消費者對於通膨的預期居高不下，Fed是否因而需要提前升息的疑慮將日益升溫，若屆時美元指數因升息預期而走高，對於以美元做為計價單位的大宗商品，將不利於其後續的表現，這亦將是油價於未來一季不可忽視的潛在風險。

(時報資訊)