柏瑞投信表示，觀察全球ESG的政策發展，除了各國政府運用財政預算推動與幫助企業改善ESG，主要國家央行也將氣候變遷因素納入貨幣政策考量。由於近年來天災頻傳造成嚴重損失，美國聯準會於2021年3月成立金融穩定氣候委員會，並預計2023年至2025年要求銀行將氣候變簽因子納入壓力測試。英國央行也將符合標準的ESG債券納入為QE購債標的。

日本央行將推出新的貸款工具，幫助銀行針對與氣候變化有關的項目提供資金支持。至於歐洲央行亦將符合標準的ESG債券納入QE購債標的與抵押品，並考量氣候風險建立總體經濟模型與對貨幣政策傳導的影響評估。在各國央行紛紛共襄盛舉下，全球ESG柴火將愈燒愈旺。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，受極端氣候影響，幾乎所有歐洲海岸線的海平面上升，歐盟估若不採取行動，每年將有34.5萬人的生命財產受威脅，相關損失在2100年前將達到歐盟GDP的4％。

為加快減碳腳步，歐盟7月提出2030年的碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），亦即「55套案」（Fit for 55），預估未來六年歐洲政府與企業平均每年將為此投入1.1兆歐元，可望進一步帶動ESG相關投資商機。

安聯主題趨勢基金經理團隊表示，近年來典型的氣候變間導致美國內陸異常乾燥，比過去百年旱災還要嚴重；除此之外，乾旱更擾亂美國用水與農業耕作，包括美西水果、堅果和蔬菜主要產地加州93％的地區亦經歷嚴重旱災危機。

安聯主題趨勢基金經理團隊表示，聚焦水資源投資可幫助社會增進供水效能、改善乾旱問題及提升農業用水效率的企業，利用永續投資改善氣候變遷議題。近期全球投資在綠色轉型多元主題裡，或有部分資金開始聚焦較為防禦型主題如水資源和廢棄物處理等主題。

(時報資訊)