時序進入第四季，觀察今年以來海外股票ETF表現，在市場投資情緒因疫苗覆蓋率提升、經濟復甦腳步持續，及市場資金仍充沛下，風險性資產仍受市場青睞，海外股票ETF年至今表現亦是漲多跌少，其中前十強績效都在一成以上，包括美國地產、印度、科技亮眼，後市值得續留意。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，近一年來疫情影響，遠距工作興起，且低利環境刺激新屋銷售及租金增長，美國房市需求強勁，隨基本面復甦趨勢未變，經濟活動回溫，租賃狀況也獲得改善，整體承租率自去年低點回升。

加上部分養老基金或金融業購置建築物後出租取得穩定現金流，但市場供給有限，將維持市場熱絡，尤其REITs股利率與10年債利差仍具吸引力，仍可望持續吸引資金目光。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國續推動內需振興計畫，REITs成長跟著加速，觀察目前基本面良好，第二季REITs財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，高達65％企業上調全年獲利展望，住宅及零售全部調升，且企業資金充沛擴大併購與支出，商用不動產多頭循環可延續至2022年。

REITs為純內需產業且具抗通膨特性，獲資金青睞，今年以來主被動累積基金淨流入REITs高達100億美元，為2015以來首次淨流入，資產管理規模大幅增加600億美元至2,500億美元。

李鈺涵認為，拜登政府基建政策為特殊型REITs帶來發展利多，包括提升網網路覆蓋率，凸顯電塔、基地台發展，網路才能遍及偏遠地區，同時進一步刺激對雲端資料中心的需求，電塔、基地台、資料中心等特殊型REITs，成長趨勢持續看好。建議透過美國地產ETF順勢布局，一次網羅不同類型REITs投資機會。

(時報資訊)