在持續通膨的訊號、全球碳中和計畫下，近期國際各經濟體、產業與原物料走勢略受影響，先是9月底布蘭特原油價格一度衝破三年來高點。投信法人表示，隨著2050年前全球追求達到淨零碳排放的目標，各國衝刺減碳計畫，加上近期大陸限電政策，更突顯能源用量問題，因此愈來愈多企業採取ESG投資策略來引導長遠的策略方針。
凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示，全球各國近年來紛紛宣示減碳目標，綠色轉型成為企業發展的趨勢，選擇減碳能力良好的企業做為投資趨勢，較可望擁抱長線的商機；企業在節能減碳方面擁有先進技術者，也更有機會吸引法人機構或國際資金的青睞。
過去新興市場企業，常面臨監管風險，且發生的機率比成熟市場高；若新興市場企業日益重視ESG機制，不僅有助改善公司財務體質，可望挺過市場短線波動；挑選債券時選用ESG投資策略，更有機會提早發現相關的潛在問題或違約風險，有助篩選出更適合長線投資的新興市場債券。
根據統計2012年以來，新興ESG企業債指數報酬持續上漲，呈現長線多頭格局，顯示永續環保的投資趨勢，對於新興ESG企業債有長遠正面作用，因此建議投資人可將新興ESG企業債持續納入長線資產配置中，可望爭取環境保護、收益擁護雙贏局面。
柏瑞投信表示，美國聯準會於今年3月成立金融穩定氣候委員會，並預計2023～2025年要求銀行將氣候變簽因子納入壓力測試，英國央行也將符合標準的ESG債券納入為QE購債標的。
(時報資訊)
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