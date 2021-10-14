受到成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等消息反覆影響，加上近期大陸監管、限電等政策干擾，2022年展望能見度仍欠佳，市場波動加大。不過，法人觀察，主題式投資如「寵物經濟、永續發展，或是全球機會及資源」等，過去六個月仍保持相對持穩的表現。
以境外環球股票基金為例，根據理柏數據顯示，近六個月期表現前十強均在8％以上，包括安聯寵物新經濟基金、柏瑞環球重點基金、新加玻大華全球資源基金，還有好幾檔與永續發展有關的主題等；MSCI世界指數在這段期間約6％，這顯示聚焦在有長期基本面優勢的主題策略，較能抵禦市場波動。
安聯投信表示，從近期市場波動攀升，可以看出市場開始消化成長放緩及政策調整的預期；另一方面，這也反映出全球市場開始步入檢視期，包括總體經濟、通膨預期、貨幣政策和疫情發展等，都將受到檢視，資本市場也很可能因此將變得比較躁動。
安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，由於人口和社交結構改變，寵物經濟正快速成長；另外，隨中產階級快速發展、人口老齡化及更多的單身不婚族與養生需求、寵物已被視為家庭一份子等轉變，發展出寵物經濟長期發展趨勢，範圍擴及健康醫護、藥物、生技、保險及食物等。
另一方面，隨著氣候變遷問題愈來愈急迫，不只海洋變得越來越暖，包括美國西南部近四分之三區域也正面臨嚴重乾旱，創下美國氣象單位20年以來最嚴峻罕見的紀錄；根據聯合國「政府間氣候變化委員會」報告推估，全球均溫最快在2030年就會上升超過攝氏1.5度，比過去預期提早了十年，永續投資主題也愈來愈受到市場的青睞。
第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，近期在原油、天然氣價格飆漲，大陸限電、美國舉債上限等問題逐一浮現下，引發市場恐慌，MSCI世界指數從9月初的3,169點波段高點，一路急殺，目前來到3千點附近。未來不妨採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等科技產業，以及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。
群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，隨著各國加快疫苗施打，經濟活動持續回溫，在基本面穩健向好之下，仍為風險性資產提供上行底氣。近期由於美債利率向上、美元表現強勢，加上未來通膨壓力料將明顯上升，緊縮政策的預期也隨之升溫，因此全球股市表現震盪整理，不過，在疫情過後回歸基本面來看，全球股市仍具投資價值。
(時報資訊)
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