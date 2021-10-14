全球股市歷經一年多漲勢後，9月遭遇亂流，顯示市場逐漸反映基本面、評價面及政策面調整預期，財富管理中心認為，基礎建設具備抗通膨、高股利、攻守兼備三大優勢，尤其掌握美國拜登政府兆美元基建商機，布局首選基礎建設基金穩健配置部位，空手者可分批加碼或定期定額策略投入。

財富管理中心表示，在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，看好具防禦色彩的基礎建設及公用事業類股，受惠疫後經濟重啟運輸基建，及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業，進可攻、退可守，尤其拜登政府力推重建美好計畫加持，基礎建設產業有望邁入長期成長週期，漲升潛力可期。

根據理柏資訊統計，國內核備六檔全球基礎建設產業型基金中，過去三個月績效平均下跌1.1％，其中美盛凱利基礎建設價值基金逆勢上漲2.04％、表現居冠，該基金10月以來及過去半年績效排名第一、今年來漲幅10.62％表現，也優於同類型基金平均。

檢視該基金績效勝出原因，財富管理中心指出，第八大持股美國最大液化天然氣出口商錢尼爾能源，今年來大漲近74％；兩檔加拿大能源運輸及儲存基礎建設公司，恩橋及Pembina Pipeline連袂走揚；全美最大核能發電廠Exelon，宣布將運用能源部補助，於紐約核電站開發氫電解槽，今年來上漲近17.29％，展現經理團隊優異選股功力。

資產管理業者強調，面臨短線消息面主導的震盪環境，美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊堅持選股三大條件，即提供必要服務、具備實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量，聚焦資產本身的長期價值作為防禦短期波動的下檔保護。

現階段布局以公用事業及運輸基礎建設為兩大主軸，搭配能源、通訊、再生能源等次產業，投資組合五年平均年化內部投資報酬率近10％，美元避險增益月配息股份年化配息率約3％，滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標。

(時報資訊)