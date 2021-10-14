通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現。圖／路透 近期供應鏈瓶頸造成全球成本高漲，通膨增溫成現在進行式，高通膨現象很可能持續到2022年。投信法人認為，實質資產投資策略聚焦與通膨連動性較高的產業，具抗通膨效益，更能掌握通膨環境下的投資機會。

實質資產涵蓋如房地產、公用事業、基礎建設、商品、原物料等，而通膨與實質資產產業表現相關。觀察2008年11月～2013年6月，實質資產表現漲幅達189％，高於全球股票的83％。進一步檢視2018年11月至2021年8月，通膨預期再次攀升期間，不過此次實質資產漲幅約36％，小於全球股票的53％，預期後市仍有上漲潛力。

鋒裕匯理投信認為，若想要掌握通膨增溫時期的投資機會，可留意受惠此趨勢的實質資產的相關資產。其中，鋒裕匯理實質收息多重資產基金的實質資產策略精選具長線投資價值的實質資產產業，並納入三重收益來源，股息、債息、選擇權利金。

華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示，從過去20年來美國CPI走勢與主要資產類別表現來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於REITs，可望受惠於租金現金流增長，帶動折現值提高，能抵禦實質利率逐漸攀高的環境。

其中尤看好新型態的REITs，如電塔、數據中心、雲端運算及醫療等，因搭上相關產業趨勢成長機會，帶動租金收入更具成長性，投資潛力值得期待。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯的回報。

(時報資訊)