廣越（4438）日前公告9月合併營收12.10億元，MOM月成長-16.07％，YOY年成長-34.04％，累計1～9月YOY年成長-10.69％，QOQ季成長29.51％、YOY季成長-19.25％，優於法人原本預期9月營收將因生產暫停影響業績衰退。

廣越表示，自10月4日起，越南各廠已分階段陸續復工，本周將開始旺季出貨，10～12月將是今年最旺的一季。

吳總經理表示，目前廣越滿手訂單，客戶並未取消訂單、加上約旦廠及大陸廠出貨暢旺，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour及New Balance需求強勁，集團營運看旺第四季，目前客戶訂單能見度，滿到第二季，全年毛利率可望較去年提升、明年2022業績可望呈現高雙位數字成長。

(時報資訊)

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