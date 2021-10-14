長聖國際生技（6712）日前公告9月單月合併營收5,059萬元，再創新高，月營收已連續十個月呈現正成長，並較去年同期大幅成長333.27％，累計1～9月合併營收相較去年同期成長537.37％，根據公司自行公告前三季自結稅前每股盈餘達EPS 4.89元，公司預計今年第四季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品，將為長聖再增添成長動能，公司全年營收與獲利可望持續創新高。

長聖受惠於政府政策支持下的特管辦法提供細胞產品委託製造（CMO）予各醫療機構的業務，藉由多元細胞治療產品供臨床醫師與病患選擇，已獲證有DC治療第一期至第四期八種實體癌、DC-CIK治療第四期八種實體癌、CIK治療七種血液惡性腫瘤及第一期至第四期八種實體癌及BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，在整體疾病控制率部分，接受DC治療達70％，另接受DC-CIK治療高達78.6％，帶動業績成長，使長聖細胞製備委託訂單已排到明年7月，今年第四季營收有望逐月成長。

長聖與22家醫院簽訂MOU並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計今年第四季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期八種實體癌及DC-CIK（WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。這三項產品通過後，對於無法取腫瘤癌症病患與長期有慢性傷口的患者將會是一大福音，也為長聖營運再添新營收動能和增加未來獲利空間。

(時報資訊)

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