上品（4770）於9月28日已通過證交所董事會核准掛牌上市，今年上半年度合併營收為16億5,986萬元，較去年同期增加49.54％；合併稅後淨利4億102萬元，較去年同期增加104.01％，EPS 5.83元，較去年同期增加103.85％。今年前三季營收已超越去年整年營收，預估上品今年營運獲利將會再創新猷。

氟素材料（俗稱鐵氟龍）是一種擁有多項高機能性的材料，但產品化的難度在於它不易加工，上品成立40年來只專注在氟素材料的研究，在氟材料的加工技術上已成為國內的隱形冠軍。

上品從早期應用其抗沾黏性生產紡織及民生消費性產品、耐酸鹼特性服務石化產業，進而以耐滲透性及高潔淨度的特性將氟素設備切入電子級化學品及半導體產業，目前半導體產業已占整體營收約75％，主要競爭對手為日本廠商。上品表示，氟素設備是晶圓代工廠及電子級化學品廠不可或缺之關鍵材料，多年來公司產品已廣泛應用於世界級領導廠商。

自去年下半年起，市場對於半導體晶片的需求大幅提升，無論台系或美系晶圓代工廠大舉增加資本支出，分別在台灣及海外陸續擴廠，連同帶動晶圓製程中使用的電子化學品用量大增，公司也因此明顯感受到電化品及晶圓代工客戶在氟素設備提前布局之強勁需求，目前訂單能見度已看到2022年底。

法人推估上品在氟材料的加工技術，並與客戶合作開發產品解決方案的垂直整合能力，預期會是帶動上品持續成長與獲利的契機，第四季營收將維持一定規模，並驅動營運獲利繼續提升。

(時報資訊)

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