美國聯準會（Fed）將啟動縮減購債，預計成為第四季金融市場最大干擾因子，目前股市還不到看空時間點，因全球經濟增長強勁、企業獲利續創高，看好美股、印度股市、台股及日本股市各擁利多題材的潛力，至於債市關注高收益債及新興債於減債後的落後補漲。
瀚亞投資海外股票部主管林元平指出，第四季股市仍以美股最具吸引力，主要因疫情以來科技創新與運用發展達到一個新境界，且需求持續增加，無論短中長期基本面都具吸引力。至於台股受惠全球半導體需求強勁，第四季旺季效應可期。另日股價值型股第四季也有表現機會，評價處於低檔，後續補漲潛力大。
台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度今年以來外資累計買超持續居新興市場最高，股市長期高成長投資價值浮現，且企業財報持續展現韌性，吸引內外資就算指數高檔，仍站在買方。建議大型股為核心，搭配爆發力強中小型股，及跌深能見度高景氣循環股。
瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，印度經濟亮眼數據，政府祭出多項刺激政策，企業受惠全球寬鬆，預期往後企業營運向上、資金寬鬆、政府政策偏向刺激成長等正向循環中，可望延續股市上漲動能。
瀚亞投資指出，Fed動向牽動債市，觀察過去減債前高收債表現好，新興債於減債後落後補漲，投資等級債減債後恢復正常水準。第四季看好擁有較高殖利率，且有利差收斂機會的高收益債及新興債，最有潛力。
新興債今年來利差收斂幅度落後成熟國家，但因債違約率下降，有助未來利差收斂表現，升息階段的景氣正向復甦，新興債也可望受惠。建議利用投資範圍分散的M&G新興債基金平均配置新興美元債、新興企業債及新興當地貨幣債的333策略，分散風險並抓住投資機會。
(時報資訊)
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