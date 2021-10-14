第四季向來是市場上的傳統旺季，但今年卻是在供應鏈應接不暇、能源價格攀升、中、美經濟動能趨緩與聯準會的退場政策中展開。投信法人表示，從第四季起，市場將面臨五大變數，建議投資人在配置風險性資產的同時，採多元配置的方式並拉長投資期間，以打造更多優化收益的投資選項。
摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，大陸一連串的政策監管引發市場對大陸經濟的擔憂，直到最近全球供應鏈也出現了不確定性，才進一步影響到聯準會對通膨的預期與退場的節奏。各國雖然陸續控制了疫情，但未來是否能夠順利重啟經濟也還需要時間觀察，再加上歐盟推出了即將在2023年實施的邊境碳稅，這些變數都會增加未來市場復甦的不確定性。
許長泰說，預期聯準會的退場措施可能會在今年內就啟動，但實際的升息時點應該還是會到明年底。另外預期今年底前，美國的核心通膨將來到4.2％，略高於市場原先的預期，但到明年底將回落到2.2％，並回歸到聯準會原訂長期2％的通膨年增率目標。
摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，全球經濟仍在增長的軌道上，各地企業獲利的預期雖會在明年趨緩，但還是會維持7～10％的正增長的格局。面對五大變數，各地復甦的腳步必然會有落差，因此全球股市還是會維持原有的輪動格局，這對景氣循環股將相對有利；特別是對亞洲股市來說，除了印度與泰國之外，其餘多數亞股的本益比都還在長期平均值附近，相較於歐、美股市有明顯的價值面優勢。
群益投信指出，面對第四季機會與風險兼具的投資環境，建議投資人不妨關注「GOOD」主題，中G代表Global Innovator科技創新財，建議投資人可瞄準在全球科技趨勢中扮演角色吃重的台股、科技創新領頭羊的美股，以及受惠於防疫及人口老化趨勢的生技股。
O代表Outstanding performer上漲潛力財，其中又以疫情受到控制、且具經濟轉型題材與政策利多的印度和陸股最為值得留意；另一個即Opportunity收益機會財，包括優先順位高收益債、次順位金融債、特別股等優質收益資產，甚至是受惠景氣復甦趨勢的地產ETF，或是債券ETF亦可考慮配置。
D則代表Diversify，多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，可協助投資人因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具的環境下，以更省時省力的方式達到投資效益。
(時報資訊)
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