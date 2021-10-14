全球矽晶圓供應持續吃緊狀況有望延續至2023年，矽晶圓大廠環球晶（6488）在漲價效應發威下，客戶簽訂長約意願提高，在手長約訂單比重逼近2017年與2018年的景氣高峰，加上現貨急單已排到明年上半年，產能全線滿載。
環球晶與客戶的長約以調漲後價格簽訂，漲幅優於預期外，最長的約更達8年，若以預付貨款計算，預估在手訂單金額超過千億元。此外，環球晶收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic）案已獲美國反壟斷主管機關通過，預計將於2021年下半年完成交割，屆時將超越日本勝高躍居全球第二大矽晶圓廠。
環球晶9月營收達53.84億元，月增4.6％、年增5.64％，創歷年同期新高，第三季營收為153.64億元，季增1.02％，同步改寫歷史第三高；今年以來累計營收達453.78億元，年成長10.08％，締造同期最佳紀錄。法人認為，第四季產業需求依舊緊俏，且價格有機會再度調漲，利於毛利率上行，營運可望維持高檔，逐季成長格局不變。
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