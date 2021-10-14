電線電纜廠大亞（1609）預計明年初加入「台電交易平台」，每年將完成25MW（百萬瓦）儲能系統建置與營運，躋身儲能概念股，且受惠銅價維持高檔，需求持續看旺，13日除權息合計0.7元，在雙多題材加持下，吸引買盤進駐，上演填權息走勢。

　台電今年7月規劃完成「台電交易平台」，規劃2025年累計完成590MW儲能輔助系統。其中，大亞將於明年年初加入「台電交易平台」，預估每年完成25MW儲能系統建置與營運，並於2025年完成100MW儲能系統建置。

　法人指出，目前大亞的太陽能案場容量為196MW，另向大同購買120MW的漁電共生太陽能電廠，預料2023年太陽能業務貢獻營收約14～15億元，將成為穩定現金流來源。

　在電線電纜業務方面，受惠台電需求穩定，大亞產能持續滿載，交貨量成長，市場預估，由於銅價可望維持高檔，預計今年銷售量將突破4.5萬公噸，根據在手訂單推估，漆包線全年業績成長將達3成以上，市占率也有突破3成機會。

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(時報資訊)

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