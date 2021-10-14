旺季效應、能耗雙控及高價煤炭等三股力量撐腰，水泥雙雄台泥（1101）及亞泥（1102）營收開始增溫。台泥13日股價逆勢上揚，終場上漲0.6％，收在50.5元。亞泥股價則小跌0.11％，收在45.4元，也相對大盤抗跌。
觀察三大法人動向，外資買超台泥2,379張，投信買超96張，自營商買超1,200張，合計買超3,675張。在亞泥部分，外資賣超1,584張，投信買超79張，自營商買超1,104張，合計賣超401張，法人在水泥雙雄的買盤力道不一。
水泥產業即將進入傳統旺季，水泥報價開始跌深反彈，帶動水泥類股9月份營收成長。台泥9月營收95.97億元，年增6.2％，比8月成長7.1%，創下近四個月新高。亞泥9月營收78.31億元，年增7.9％，比8月成長8.9％，更創下今年以來的單月營收新高，水泥雙雄營運開始增溫。
法人分析，年底通常是基礎建設及營建產業趕工旺季，也是水泥產業的傳統旺季，但從9月底開始，中國大陸多地嚴格執行「能耗雙控」，限制企業的煤、電用量，其中，台泥所在的兩廣、貴州，均為重災區，限產50％以上。不過，亞泥所在的華東和華中地區影響相對較小，則將受惠水泥報價大幅上漲。
法人分析，由於中國大陸動力煤報價暴漲、固定成本攤提增加，水泥每噸毛利年成長持續遭到壓縮。此外，近期在中國恒大集團面臨破產的事件下，大陸建商拿地的態度，變得相當保守，影響未來房市的水泥需求，將讓水泥股的評價受到壓抑。因此，在恒大債務事件尚未落幕前，對中國大陸水泥產業及水泥雙雄的看法，宜中性看待。
(時報資訊)
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