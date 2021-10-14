台股13日開高走低，指數大跌百點，苦吞連三黑，法人認為，目前盤勢以來回測底機率較大，建議在短線修正過程中，可將目光放遠至明年業績具成長空間的個股，亞德客-KY（1590）、上銀（2049）接單動能暢旺，13日皆獲外資同步加碼。

氣動元件廠亞德客-KY受惠大陸持續擴建5G基地台、帶動自動化設備需求，不僅9月營收達21.63億元，較去年同期成長21％，累計前3季營收為196.32億元，年增43％，已超越去年全年，改寫新高紀錄。

法人指出，雖然許多台商大陸9月最後一周生產普遍面臨限電危機，不少工廠改採 「做四休三」因應，或是與十一長假對調，不過，亞德客-KY工廠被列為優先供電企業，因此生產端未受限電影響。且因客戶需求暢旺、庫存水位低，公司目前稼動率仍超過110％，產能滿載情況可望將延續至明年。

由於半導體、大陸5G基礎建設及電池設備訂單需求強勁，上銀目前接單能見度已達明年首季，尤其是大型滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度仍然維持半年以上，延續出貨動能。

上銀9月營收25億元，年增24.31％，第三季營收達75.3億元，季增6.8％、年增28.2％，刷新史上單季前三高紀錄，今年以來營收205.7億元，較去年同期增加36.08％，在電動車以及工具機產業需求也有不錯表現。

此外，上銀看好德國、義大利等歐洲市場回溫，公司生產車用滾珠螺桿進入試量產，預計2022年第四季至2023年首季開始放量，後續車用滾珠螺桿需求可期。

(時報資訊)

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