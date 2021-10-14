台股回檔壓力未除，13日又出現開高走低窘況，然不少熱門股股價回檔已深，法人認為最壞狀況應已過去，像是南亞科（2408）產品價格優於預期，負面消息已大致反映於股價；美利達（9914）業外增長動能雖減弱，但本業增長仍維持強勁，雙雙獲法人給予「買進」投資評等。

法人研究機構指出，DRAM大宗型商品第四季受組裝廠長短料影響，產品報價面臨中個位數下跌回檔，不過，觀察2016年第四季至2018年第二季前次循環，上漲約90～100％、並回檔約70％；本次上漲循環（2020年第四季至2021年第三季），DRAM價格上漲僅約四成，因此，自第四季起的回檔程度應有限，約20～25％。

展望後市，投顧研究機構預估，2022年長短料的狀況在年中逐漸改善，將可再次啟動組裝廠對DRAM拉貨。另一方面，由於英特爾伺服器Whitley平台支援DRAM通道數從6提升至8，伺服器占DRAM需求逐年提高到35％以上，且英特爾Eaglestream平台2022年第二季開始出貨，將可刺激伺服器需求向上。

傳產的自行車族群指標股方面，美利達近期股價修正幅度較大，法人推估，主因是2022、2023年業外認列SBC獲利動能將減弱。

SBC因2020年下半年至2021年上半年銷售低價庫存，已墊高營收獲利基期，2021年下半年庫存又因缺料缺櫃，無法馬上補足庫存而影響銷售，預估2022、2023年營收獲利增長動能因高基期與低庫存而減弱。然因歐美電動自行車終端需求仍然強勁，法人預計，美利達 本業增長動能仍可維持雙位數增長。

法人觀察，目前歐美自行車庫存低於一個月，顯示需求並無減弱，且電動自行車需求仍強勁，搭配美利達在手訂單高，對長線營運並不悲觀。

(時報資訊)

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