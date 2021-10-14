近來國際利空不斷，先是中國大陸恒大爆發債務違約、接著北京嚴格執行能耗雙控的限電政策、再來是美國債務上限即將到期，美國政府面臨關門的危機，加上通膨居高不下，即使美國9月非農就業數據創下今年最差表現，僅新增19.4萬人，也難以阻止美國聯準會啟動縮減購債計畫。

一連串的國際利空造成台股連日重挫，好在美國國會目前已就債務上限達成短期協議，將債務上限延長至12月初，暫緩燃眉之急。

雙十國慶連假後，台股面臨市場賣壓，電子、金融、傳產走弱，目前盤面上缺乏大型權值股撐盤，市場追價買盤的力道薄弱，成交量持續縮減，在國際諸多利空因素尚未解除之前，後續台股的走勢，仍得視國際盤的表現而定。

技術面上，受到一連串國際利空因素影響，大盤自9月底一路走跌，5日一度跌破今年8月20日低點，但隨著市場低接買盤進場，指數回穩站回16,300點關卡。7日雖反彈逾320點，但成交量並無明顯爆量，僅視為跌深反彈走勢。

目前加權指數仍在16,300點上震盪，若後續再向下跌破，恐不利台股後市的發展。短線上仍將持續觀察大盤是否能守穩16,300點關卡。

總結以上，受到一連串國際利空因素影響，台股自9月底連日重挫，不過，隨著低接買盤進場，加權指數重新站回16,300點，短線上將觀察大盤是否能守穩16,300點關卡。

目前盤面上缺乏大型權值股撐盤，成交量持續縮減，在國際諸多利空因素未解之前，後續台股的走勢，仍得視國際盤的表現而定。（凱基期貨研究發展部提供，李娟萍整理）

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