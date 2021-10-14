近來國際利空不斷，先是中國大陸恒大爆發債務違約、接著北京嚴格執行能耗雙控的限電政策、再來是美國債務上限即將到期，美國政府面臨關門的危機，加上通膨居高不下，即使美國9月非農就業數據創下今年最差表現，僅新增19.4萬人，也難以阻止美國聯準會啟動縮減購債計畫。
一連串的國際利空造成台股連日重挫，好在美國國會目前已就債務上限達成短期協議，將債務上限延長至12月初，暫緩燃眉之急。
雙十國慶連假後，台股面臨市場賣壓，電子、金融、傳產走弱，目前盤面上缺乏大型權值股撐盤，市場追價買盤的力道薄弱，成交量持續縮減，在國際諸多利空因素尚未解除之前，後續台股的走勢，仍得視國際盤的表現而定。
技術面上，受到一連串國際利空因素影響，大盤自9月底一路走跌，5日一度跌破今年8月20日低點，但隨著市場低接買盤進場，指數回穩站回16,300點關卡。7日雖反彈逾320點，但成交量並無明顯爆量，僅視為跌深反彈走勢。
目前加權指數仍在16,300點上震盪，若後續再向下跌破，恐不利台股後市的發展。短線上仍將持續觀察大盤是否能守穩16,300點關卡。
總結以上，受到一連串國際利空因素影響，台股自9月底連日重挫，不過，隨著低接買盤進場，加權指數重新站回16,300點，短線上將觀察大盤是否能守穩16,300點關卡。
目前盤面上缺乏大型權值股撐盤，成交量持續縮減，在國際諸多利空因素未解之前，後續台股的走勢，仍得視國際盤的表現而定。（凱基期貨研究發展部提供，李娟萍整理）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：