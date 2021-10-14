台股13日開盤受到台指期急拉帶動出現開高反彈，指數一度反彈至5日線附近，惟上檔賣壓沉重，出現開高走低翻黑，終場加權指數下跌114.85點、以16,347.99點作收，跌幅為0.70％，成交金額為2,591.36億元。
台指期下跌101點至16,318點。價差方面，台指期逆價差縮至29.99點，電子期逆價差縮至1.76點，金融期逆價差縮至3.67點。
現貨部分，三大法人賣超84.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,338口至10,973口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,802口至18,436口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加691口至4,486口。
期貨商指出，目前台股買盤呈現疲弱，短線在OTC指數率先走弱下，台股將續測大區間底部支撐位置。
自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬4,000餘口，買權OI增量積極，賣權OI支撐集中在萬六履約價，目前選擇權上檔壓力逐漸沉重。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性偏空。技術面目前台股將測試10月5日低點位置，一旦該支撐出現放量跌破，台股短線將加速回測萬六關卡。
臺灣期貨交易所於110年10月13日公告調整華新期貨契約（CSF）、長榮期貨（CZF）、中纖期貨（EYF）等九檔股票期貨契約及華新選擇權契約（CSO）等三檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，並自110年10月14日一般交易時段結束後起實施。
(時報資訊)
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