櫃買中心將於10月18日至22日與永豐金證券合作舉辦「台灣投資論壇」海外法人說明會，共邀集資本市場中具產業代表性的八家上櫃公司參與，活動期間將與來自亞、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式進行會談。

參與本次活動的公司分別包含（依股票代號排列）威剛（3260）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、信驊（5274）、桂盟（5306）、寶雅（5904）、昇佳電子（6732）及群聯（8299）等八家上櫃公司。

櫃買中心表示，截至2021年9月底，全體上櫃公司營收較2020年同期增幅達18％；同時2021年上半年度稅前淨利較2020年同期更大幅增加55％，顯示上櫃公司與2020年同期比較，基本面穩健成長，希望透過本次活動，也讓國際投資人瞭解我國優質上櫃企業的經營績效。

論壇期間除辦理外資與上櫃公司會談外，也將以專題演講的方式，向與會的外國機構投資人介紹櫃買市場發展，內容包含櫃買中心於近期陸續推出的永續（ESG）概念櫃買指數系列，除了2021年5月新推出的「特選上櫃ESG成長報酬指數」及「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」外，也含括了6月25日更名的「臺灣上櫃永續指數」，期望傳達櫃買市場推動永續發展及永續投資的用心；此外，櫃買中心也將介紹2021年7月20日正式開板的興櫃戰略新板制度，將櫃買中心協助更多創新企業進入市場籌資的信念傳達給海外投資人。

櫃買中心長期以來推動國際投資人認識我國資本市場不遺餘力，外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到2021年9月底的21％，10年間整體外資持股比例成長近ㄧ倍；2021年以來，外資買賣上櫃股票比重達到17％，相較2020年底的12％，更是成長顯著，可以看出外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。櫃買中心表示，將持續積極辦理引資活動，在既有的成果上，繼續努力提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的全面認識。

(時報資訊)

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