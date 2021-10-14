證交所統計，全體上市公司計954家皆已於10月12日前完成公告，上市公司9月及前9月營收表現亮眼，年增各16.56％及18.25％；累計前九月營收成長前三產業為航運、塑膠及鋼鐵等。
證交所指出，9月全體上市公司營收3.46兆元，較109年同期成長4,916億元、增幅16.56％，營收成長公司共603家，衰退公司共351家，較108年同期則成長4,560億元、增幅15.17％。
另累計前九月全體上市公司營收達27.568兆元，較109年同期成長4.25兆元、增幅18.25％，營收成長公司共747家，衰退公司共207家，較108年同期則成長3.86兆元、增幅16.28％。
全體上市公司9月營收成長前三產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退主要產業為觀光事業、貿易百貨業及汽車工業。累計前九月營收成長前三產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退產業為觀光事業及金融保險業。
證交所分析，航運業9月因疫情影響供需失衡，致貨量成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫；觀光事業及貿易百貨業受國內外疫情影響，汽車工業因晶片短缺影響供應，致9月營收衰退。
至於累計前九月，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，鋼鐵工業受市場復甦、鋼材價漲及營建需求增影響；另觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少。
(時報資訊)
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