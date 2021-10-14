台股13日再度出現200點的長黑棒，不過，11檔上市股價量齊揚，獲得三大法人逢低加碼，成為盤面強勢股，航空雙雄因貨運旺，9月營收雙雙繳出逾四成的年增亮眼表現，吸引法人買盤青睞。

尤其，長榮航（2618）更一口氣獲得法人狂吃貨近1.6萬張。

儘管三大法人13日仍持續賣超84億餘元，但個股具有基本面，如營收成長動能強勁、獲利表現優異，以及技術面轉佳個股，開始獲得法人買盤進駐，可謂兼具基本面、技術面及籌碼面三面俱佳，投資專家指出，第四季是傳統消費旺季，雖然近來國際產業及總經面出現雜音，但台股中有很多個股股價中長期投資價值浮現，可留意法人操作動向。

台股從萬八回落至目前16,400點附近，只要一往16,500點叩關，就面臨目前5日線16,511點及10日線16,578點壓力，因而形成上檔沉重壓力，目前年線約在16,104點，且每天以10多點向上揚升，形成下檔的支撐。

投資專家對台股後市普遍審慎樂觀。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，近期在市場仍持續消化各種消息下，預期指數將在萬六到萬七大格局整理，由於台股基本面優，若台股跌破年線是逢低加碼的好時機，近期將呈現漲久後的震盪整理。

法人13日買超千張以上，且價量都漲的上市股包括長榮航、大同．萬海、台泥、台塑化、中壽、揚明光、華航、台肥、光寶科及華碩等，多數個股都是營收表現亮眼股，成為法人積極搶進的重要指標。

近來跌不休的萬海，13日止跌，收155元小漲0.98％，受惠於運價調漲，9月營收持續增長，月增4.46％、第三季營收季增47.24％、全年營收年增近二倍，達191.77％，三大法人13日回頭加碼5,113張。

近來受惠於油價大漲之賜，台塑化股價重返百元之上，13日收103元上漲0.98％，9月營收月增、第三季營收季增及累計前九月營收年增均呈現三增，成長率各為5.94％、13.13％、41.06％，法人13日買超3,565張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意