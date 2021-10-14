受惠政府工程標案增加採用最有利標，及企業擴大在台生產製造，欣陸投控（3703）13日線上法說會上指出，手中三大事業體—營造工程的工程存量、不動產開發尚未交屋的銷售合約、環境工程在手合約餘額，都是個別企業2020年營收數倍，預期全年營運正成長。
欣陸投控表示，業務存量推升營收展望樂觀，而政府工程案量增加採用最有利標，對毛利、獲利能力的提升。
(時報資訊)
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受惠政府工程標案增加採用最有利標，及企業擴大在台生產製造，欣陸投控（3703）13日線上法說會上指出，手中三大事業體—營造工程的工程存量、不動產開發尚未交屋的銷售合約、環境工程在手合約餘額，都是個別企業2020年營收數倍，預期全年營運正成長。
欣陸投控表示，業務存量推升營收展望樂觀，而政府工程案量增加採用最有利標，對毛利、獲利能力的提升。
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