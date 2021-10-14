受惠LED自行車燈需求持穩，以及產能集中台灣，較不受到限電影響，邑昇（5291）前三季營收11.68億元維持雙位數年增的水準。展望後續，邑昇表示，LED自行車燈在手訂單無虞，後續需求依舊看好，PCB拉貨力道則有稍稍放緩，同時，將密切關注限電影響是否持續或擴大、審慎因應。

　邑昇9月營收1.26億元、年增9.64％，第三季營收4.03億元、年增28.59％，累計前九月營收達11.68億元、較去年成長35.6％，為歷年同期次高。公司表示，9月營收略為降溫，主要係今年農曆年後電子業大缺貨問題，使得PCB下游客戶大動作拉貨備庫，目前PCB客戶庫存水位較高，因此9月拉貨力道有稍稍放緩。

(時報資訊)

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