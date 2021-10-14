高端（6547）旗下新冠疫苗前進國際市場加足了馬力，繼向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權（EUA）後，公司13日再度公告，向史瓦帝尼王國衛生部申請EUA，經營團隊以取得國際認證為目標，持續進行後續的開發行動。
高端新冠疫苗於7月通過國內EUA後，8月開始依採購合約交貨疾管署。衛福部網站公告顯示，累計至9月底，高端疫苗封緘放行總數量約為160萬劑，占高端疫苗承諾交貨500萬劑的32％。據了解，高端因政府研發補助而同意免費回饋的20萬劑疫苗，也包含在9月的交貨中。高端積極爭取在國際上取得3～5個授權許可，其中美國與歐盟兩大市場，力拚2022年海外銷售量達1億劑。
(時報資訊)
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