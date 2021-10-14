無畏懼大環境有長短料、中國限電等不利因素環繞，在新產能挹注以及客戶需求維持強勁帶動下，硬板大廠健鼎（3044）第三季營收逆勢創高，展望第四季法人看好HDI需求持續強勁，以及部分第三季訂單遞延出貨，樂觀看健鼎第四季營運有望持穩、淡季不淡。

健鼎9月營收55.2億元、月增3.96％、年增0.04％，創下單月歷史次高，第三季營收161.7億元、年增2.92％，創單季新高，累計前九月營收達463.1億元、年增14.5％，續創歷年同期新高。

健鼎表示，9月配合限電政策降載生產、影響有限，不過整體電子產業受到長短料、限電停工等因素影響，部分拉貨略有放緩、遞延至第四季。目前來看，第四季終端需求不變、依舊強勁，一般訂單交期一個月以上、HDI交期兩個月以上，預期第四季與第三季持平，維持旺季水準。

法人認為，健鼎第四季營運展望仍強，汽車板、伺服器、HDI等產品熱度不減，第四季營運可望淡季不淡，營收相較第三季持平之下，將帶動全年營收突破600億關卡創下歷史新高。

健鼎看好下半年成長動能來自汽車電子、商務筆電、伺服器等，公司提到，由於產品布局多元且分散，較不容易受到單一產業變化而衝擊營運。

其中，HDI製程受惠多項應用需求成長，自去年下半年來一直呈現產能供給吃緊，健鼎表示，以前HDI應用幾乎全是手機，但現在手機與非手機占比已經達到各半，受惠產品組合大幅優化，推動營收表現穩健成長。

產品面來看，伺服器受惠雲端、資料中心等需求成長，以及新平台推出，尤其科技大廠對於伺服器資本支出仍高，持續看好整體需求；筆電因產品集中高階，且需求轉入商用，雖然市場存有雜音，但影響不大，預期第四季會維持；Mini LED有小量出貨；智慧型手機持穩；汽車板受惠車市回溫以及電動車加速成長，需求持續增溫，惟車用晶片能否緩解仍要密切觀察。

(時報資訊)

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